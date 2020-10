OL : Rudi Garcia a identifié le remplaçant de Jean Lucas

L'Olympique Lyonnais aimerait désormais se séparer de Jean Lucas (22 ans). Le milieu de terrain, arrivé il y a un peu plus d'un an, n'entre pas dans les plans de Rudi Garcia pour cette saison et dispose de plusieurs offres pour quitter le club rhodanien sous la forme d'un prêt. Seulement, pour l'heure, le Brésilien semble davantage enclin à rester. Un contretemps pour Rudi Garcia qui a déjà identifié un joueur susceptible de le remplacer dans l'entrejeu. Selon nos informations, l'entraîneur lyonnais est très intéressé par Mauricio (31 ans), milieu de terrain expérimenté, libre de tout contrat depuis la fin de son contrat au PAOK.

L'Auriverde, sondé en début de mercato estival par son ancien coach au Zenit aujourd'hui à l'Olympique de Marseille André Villas-Boas, plaît beaucoup au technicien des Gones. Son expérience et son profil entrent dans les critères requis par Garcia. Il dispose également de propositions en Turquie, en Russie (Lokomotiv notamment) et en Espagne et peut s'engager plus tard dans la semaine en tant qu'agent libre. Toujours est-il que, pour l'heure, Jean Lucas bloque toute avancée significative dans ce dossier. Mais d'ici minuit, beaucoup de choses peuvent encore se passer...