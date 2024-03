Jordan Henderson regrette d’être allé en Arabie saoudite

Parti de Liverpool l’été dernier après douze ans passés chez les Reds, Jordan Henderson (33 ans) avait cédé aux sirènes saoudiennes en rejoignant Al-Ettifaq. Un choix qui avait été vivement contesté. Mais Henderson n’est pas resté bien longtemps en Saudi Pro League. Six mois seulement après son départ au Moyen-Orient, l’Anglais était déjà de retour en Europe. Recruté par l’Ajax Amsterdam, l’ancien pensionnaire d’Anfield a avoué que sa décision de tenter le pari de la SPL n’était pas la bonne.

« Pendant ces cinq mois en Arabie saoudite, j’ai beaucoup appris sur moi-même, sur mes motivations, sur les raisons qui me poussent à jouer au football. Le football est dans mon sang, je le sais maintenant. La compétition en Arabie saoudite se développe et sera plus importante, mais elle ne me convient pas pour le moment. Tout le monde a une opinion, certaines plus tranchées que d’autres. C’est très bien et cela fait partie du jeu. Je suis habitué à quelque chose. Mais les gens ne connaissent pas toute l’histoire. Il n’y a que moi qui la connais. Je suis de retour pour vivre des soirées européennes comme celle contre Aston Villa. Je veux créer la surprise avec mes coéquipiers. Quand les gens me sifflent, cela me donne une motivation supplémentaire. Faire mentir les critiques est un fil rouge dans ma carrière qui ne s’use pas avec les années. C’est ma façon d’exprimer mes émotions »,a -t-il confié à Parool.