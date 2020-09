Barça : la grosse mise au point mercato de Ronald Koeman

Plus que tout autre club, le FC Barcelone a hâte que ce mercato d'été 2020 s'achève. En effet, les pensionnaires du Camp Nou ont vécu un marché des transferts particulièrement agité avec les envies d'ailleurs de Lionel Messi, qui est finalement resté, ou encore les départs de Luis Suarez, Arturo Vidal ou encore Ivan Rakitic, pour ne citer qu'eux. En parallèle, les Culés ont dû avancer sur un recrutement avec des moyens limités. Un recrutement qui n'est pas encore terminé. En conférence de presse ce mercredi avant le déplacement de son équipe au Celta Vigo, Ronald Koeman a fait un large point sur la dernière ligne droite du mercato.

«Nous devons d'abord analyser ce qui nous manque dans l'équipe. Ensuite, nous devons voir les problèmes économiques du club. Il ne faut pas se tromper, il y a deux positions où nous avons besoin (de recrues). Au poste de numéro 9, nous devons nous renforcer. Le club travaillera pour avoir un renfort et si nous ne travaillons qu'avec les joueurs que nous avons, je n'aurais rien à redire car je suis content d'eux (...) Je ne crois pas qu'une position soit plus importante qu'une autre. Ce sont deux postes (défense centrale et attaque) auxquels nous sommes un peu affaiblis avec les joueurs que nous avons pour la saison que nous devons faire.»

Koeman ouvre la porte à certains joueurs et la ferme pour Dembélé

Deux joueurs sont donc encore espérés, en plus de Sergiño Dest. «Il est en train de passer la visite médicale et doit signer aujourd'hui les contrats. Je préfère attendre, mais quand il aura signé il sera un joueur très utile pour le Barça, avec l'expérience de la Ligue des Champions et ses qualités». Au niveau des départs aussi, des mouvements pourraient encore intervenir d'ici le 5 octobre. Des éléments comme Samuel Umtiti ou encore Rafinha Alcantara pourraient changer d'air. Pour les joueurs qui n'auront pas beaucoup de possibilités, il est mieux de partir. Dans son cas, il est déjà parti (en prêt) et tu ne peux pas être prêté deux fois. Nous avons beaucoup de milieux, a prévenu Koeman.

En revanche, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas a fermé la porte pour Ousmane Dembélé, dont le nom circulait du côté de Manchester United ces dernières heures. «Dembélé est ici et je compte sur lui. Il n'a pas joué en tant que titulaire, car Ansu Fati a démontré qu'il est un bon joueur pour cette équipe. Il est vrai qu'il a été un peu ralenti physiquement ces dernières semaines, mais il s'est bien entraîné aujourd'hui et il est bien entré en jeu. Je compte sur lui.» Une bonne nouvelle pour le champion du monde 2018 qui devrait donc poursuivre l'aventure au Barça. Un club où le mercato se jouera jusqu'à l'ultime minute.