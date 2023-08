Le FC Barcelone s’offre Noah Darvich

Après l’échec dans le dossier Arda Guler, finalement parti au Real Madrid, le FC Barcelone a finalement trouvé sa jeune pépite. Noah Darvich, jeune talent de 16 ans qui évoluait en outre-Rhin sous les couleurs de Fribourg, a rejoint le Barça. Le milieu de terrain s’était distingué avec les équipes jeunes en inscrivant 9 buts et en délivrant 5 passes décisives en 26 rencontres, au cours de l’exercice précédent.

Un temps courtisé par le Paris Saint-Germain, c’est bien le club blaugrana qui a remporté la mise. «Le FC Barcelone et le SC Fribourg ont trouvé un accord pour le transfert du milieu de terrain allemand pour 2,5 millions d’euros et il signe jusqu’au 30 juin 2026. Ce mardi matin, le joueur a passé les tests médicaux pertinents au Joan Gamper Sports City et a été photographié avec le nouveau maillot du Barca qu’il portera cette saison», a indiqué l’équipe réserve du Barça, dans son communiqué. Une clause libératoire a été fixée à un milliard d’euros.