Serie A : la Lazio sans pitié contre Bologne

En ouverture de la 25ème journée de Serie A, la Lazio (6e, 39 pts) accueillait Bologne (13e, 28 pts) ce samedi à 15 heures. Au Stadio Olimpico de Rome, les hommes de Maurizio Sarri, sèchement battus (0-4) par l'AC Milan en Coupe d'Italie, espéraient cependant poursuivre leur série de 6 matches sans défaite en championnat et ainsi se rapprocher du top 5. Dynamique en revanche bien différente pour les Rossoblù, auteurs d'un mois de janvier catastrophique avec trois défaites et un nul, qui devaient donc tenter de relever la tête face aux Biancocelesti. Une tâche qui s'annonçait malgré tout ardue pour les coéquipiers de Medel et qui allait rapidement s'illustrer sur le rectangle vert.

Avant même la fin du premier quart d'heure, Immobile donnait ainsi l'avantage aux siens sur penalty (1-0, 13e) et inscrivait par la même occasion son 19ème but de la saison. Maître de la possession, la Lazio faisait face à une belle opposition mais rentrait malgré tout au vestiaire avec un petit but d'avance et allait même s'envoler dès la reprise grâce à une réalisation de Zaccagni, bien servi par Alberto (2-0, 53e). Inspiré, Zaccagni s'offrait même un doublé quelques instants plus tard pour définitivement mettre les Laziales à l'abri (3-0, 63e). Grâce à cette victoire, les Romains reviennent provisoirement à un point de l'Atalanta, cinquième. De son côté, Bologne reste englué à la 13ème place.

