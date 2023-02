Bundesliga : l’arbitre de Bayern Munich-Gladbach répond à Julian Nagelsmann

La suite après cette publicité

Alors que Julian Nagelsmann s’est emporté samedi dernier après la défaite du Bayern Munich contre le Borussia Mönchengladbach (3-2) et surtout l’expulsion précoce de Dayot Upamecano, l’arbitre de la rencontre Tobias Welz a réagi aux propos de l’ancien coach de Leipzig. Ce dernier a expliqué sa décision sur Sport 1 après des propos relayés par Kicker.

« Le joueur de Gladbach (Alassane Pléa) se place devant le joueur du Bayern juste avant la surface de réparation. Il y a un contact et il est déséquilibré, bien qu’il essaie de continuer à courir. L’attaquant veut marquer le but. Il se dirige seul vers le gardien. Pourquoi devrait-il se jeter ? Je me suis bien sûr mis d’accord avec le VAR. Il n’aurait pas pu me fournir d’autres images. » Après la sortie de route de Nagelsmann, la Fédération allemande a également annoncé l’ouverture d’une enquête.

