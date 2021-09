FC Barcelone : Ronald Koeman déclare publiquement la guerre à Joan Laporta

La suite après cette publicité

Du côté du Camp Nou, ça sent la poudre... La relation entre Joan Laporta et Ronald Koeman se serait considérablement dégradée ces dernières semaines, notamment parce que le coach n'apprécie pas l'interventionnisme de son président. Et même si ce dernier l'a soutenu publiquement à de nombreuses reprises, ses propos seraient bien différents dans la sphère privée. C'est en tout cas ce qu'ont affirmé divers médias ibériques ces dernières semaines.

Dans un entretien accordé au média hollandais NOS, l'entraîneur n'a pas hésité à dire tout ce qu'il pensait, confirmant les frictions. « Ma relation avec Laporta s'est améliorée, mais la semaine dernière il s'est produit quelque chose qui n'est pas bien selon moi. Il suggérait que l'entraîneur n'avait pas tout les pouvoirs. Il a trop parlé », a d'abord lancé l'ancien sélectionneur oranje.

« Grâce à moi, ce club a de l'avenir »

Et ce n'est pas tout. « Je pense qu'il faut toujours être clair. Quand toi, en tant que club, tu laisses que les choses se passent un peu et que tu n'es pas certain de l'avenir d'un coach, il y a beaucoup de spéculation. Et si c'est toi le coach, ce ne sont pas des choses agréables », a poursuivi l'entraîneur néerlandais, qui négocierait une prolongation avec le FC Barcelone.

« Je suis prêt à rester, je m'amuse ici. Grâce à moi, ce club a de l'avenir », a conclu le coach. Des propos qui vont faire parler en Catalogne, où les avis sur le travail de Ronald Koeman sont plutôt mitigés. C'est en tout cas la première fois qu'il s'offre une déclaration de la sorte, et nul doute que Joan Laporta n'appréciera pas beaucoup...