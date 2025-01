Bayern Munich : la clause à 175 M€ qui change tout pour Jamal Musiala

Le Bayern Munich s’offre un nouveau feuilleton. En effet, Jamal Musiala (21 ans) est en train de voler la vedette à Alphonso Davies, qui pourrait rejoindre librement le Real Madrid l’été prochain. Sous contrat jusqu’en juin 2026, l’Allemand né en 2003 discute avec ses dirigeants depuis de nomnbreux mois concernant une prolongation. Il y a encore quelques semaines, la presse allemande était plutôt optimiste concernant le futur de Musiala. Sky Germany évoquait d’ailleurs en décembre un nouveau bail de 4 ou 5 ans grâce auquel il toucherait entre 100 et 125 M€. Ce, alors que son nom a été cité à Manchester City ou au Real Madrid, où évolue son grand ami Jude Bellingham. Mais depuis quelques jours, le ton est un poil différent.

La suite après cette publicité

Fin décembre, le principal intéressé a fait une sortie médiatique remarquée. «Malheureusement, je ne peux pas offrir de cadeau de Noël aux fans. Il n’y aura pas de nouvelles dans un avenir proche. Nous avons joué beaucoup de matches ces derniers temps, nous avons beaucoup voyagé. Mon objectif est de me concentrer sur les matches. Je veux me sentir libre sur le terrain, même s’il y a beaucoup de pression de l’extérieur. En général, tous les paramètres qui influencent cette grande décision doivent être bons pour moi. Je veux laisser ma marque au Bayern. Si je renouvelle mon contrat avec le Bayern, c’est mon ambition et mon objectif. Il faut travailler pour remporter des victoires, des titres et des trophées importants. C’est comme ça qu’on obtient ce prestige, je veux gagner avec le Bayern.»

Le clan Musiala veut inclure une clause libératoire

Ce mercredi, SportBild fait un point sur ce dossier brûlant. Et le média allemand révèle une drôle d’information. Ainsi, le clan Musiala, qui a discuté des contours du nouveau contrat avec Max Eberl, a fait sa première proposition au club. Et le joueur et ses agents souhaitent inclure une clause libératoire dans son nouveau contrat avec les pensionnaires de l’Allianz Arena. Celle-ci s’élèverait à 175 M€ ! L’entourage de Musiala estime que plus le contrat est long (son nouveau bail pourrait aller jusqu’en 2030), plus l’intégration d’une clause libératoire a du sens. Mais cette proposition ne convient pas au Bayern Munich, qui voit cela d’un très mauvais oeil.

La suite après cette publicité

La direction s’est toujours opposée à cette pratique, qu’elle voit comme une sonnette d’alarme et un moyen de se faire dépouiller. Les têtes pensantes du club estiment que c’est au Bayern Munich d’avoir le contrôle lorsqu’il faut vendre un joueur. Une clause libératoire les exposerait. Aucun joueur du groupe actuel n’a d’ailleurs de clause libératoire et les Bavarois ne comptent pas changer cette règle. Un accord n’est donc pas encore trouvé entre les deux parties, même si le joueur souhaite prolonger. Mais cette clause change beaucoup de choses dans l’esprit des Munichois. Les discussions devraient donc être plus longues que prévu. La suite au prochain épisode.