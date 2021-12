La confidence de Bernardo Silva sur Kylian Mbappé

Aujourd’hui au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé s’est révélé aux yeux du monde entier sous les couleurs de l’AS Monaco. Pour Bernardo Silva, qui l’a connu en Principauté, les performances de l’international français ne sont pas une surprise.

«Je savais que Kylian Mbappé était différent dès le début», a-t-il confié à CBS. «Normalement, quand on a 16 ans, on a un peu peur des plus grands. Lui, il s'approchait des défenseurs et les tuait (en dribblant).»