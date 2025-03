OM : le discours mobilisateur de Pablo Longoria

Si aujourd’hui l’OM est un solide dauphin du PSG, il ne faut pas oublier qu’il y a quelques mois la situation n’était pas la même. Conscient qu’il fallait recommencer un nouveau cycle au sein du club phocéen, Pablo Longoria a changé pas mal de choses ces derniers mois. Interrogé par la Cadena Ser, le président marseillais s’est dit agréablement surpris par la vitesse d’assimilation des idées de Roberto de Zerbi par l’équipe marseillaise. «Après avoir connu une déception la saison passée, même si nous avons été en demi-finale d’Europa League, commencer un cycle de 3 ans avec un entraîneur reconnu était notre objectif. J’ai été d’ailleurs très agréablement surpris de la vitesse à laquelle l’équipe a assimilé les idées de notre coach, Roberto De Zerbi, que nous sommes parvenus à recruter et qui est d’un niveau footballistique très élevé. Pour nous, être deuxièmes du championnat à ce moment-là de la saison signifie que nous sommes dans les temps de passage pour une qualification en Ligue des Champions dans cette saison clef. Il nous reste 8 finales à disputer pour y arriver. J’espère et je suis convaincu du fait que l’équipe va se montrer à la hauteur.»

Mais si l’apport de RDZ est indéniable, que dire la structure créée par Pablo Longoria ces derniers mois et l’arrivée de nouveaux hommes forts à des postes clés qui ont permis à l’OM de franchir un nouveau cap. Et selon le président marseillais, qui avait besoin d’être bien entouré, leur apport est indéniable et était nécessaire. «Il est très important de s’entourer de grands professionnels à tous les niveaux. Avec d’une part Medhi Benatia, qui est un directeur sportif - malgré le fait que ce soit sa première expérience en tant que telle - d’un niveau extraordinaire. Je pense qu’il va accomplir de grandes choses dans le monde du football. Et d’autre part sur la partie institutionnelle, avec les conseils de Fabrizio Ravanelli, passé lui aussi par la Juventus, qui connaît Marseille et sait ce que cela représente de jouer à l’OM. Cet alliage est fondamental pour moi.» Désormais place aux actes, à commencer par le match de samedi face à Reims à 17h.