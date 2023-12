OM : Dimitri Payet prépare déjà sa reconversion

Le championnat brésilien s’étant conclu au début du mois de décembre, Dimitri Payet a profité de l’occasion pour venir passer les fêtes de fin d’année en France. Ce dimanche, l’ancien international français a même été aperçu au Stade Vélodrome, habillé de son chapeau de Noël, pour assister à la rencontre entre l’OM et Clermont. Passé au micro de Prime Video, le joueur de 36 ans s’est exprimé sur son avenir et a avoué qu’il aimerait revenir à l’Olympique de Marseille après sa carrière dans le cadre d’une reconversion.

La suite après cette publicité

«Je passe voir Marseille quand je suis là, pour la suite… Nous avons encore le temps (…) Je n’ai pas de plan, j’ai quelque chose de défini. La dernière saison, je ne jouais pas et je m’occupais plus des autres que de moi, cela a été différent et cela m’a apporté beaucoup. Ce club peut grandir avec des gens qui connaissent le club. Mais ce sera après ma carrière sportive, le plus tard possible», a expliqué l’actuel joueur de Vasco de Gama. Mais pour l’heure, l’international français de 36 ans veut jouer le plus longtemps possible.