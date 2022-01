Sead Kolasinac se rapproche un peu plus de l'OM

L'Olympique de Marseille est d'attaque sur ce mercato d'hiver. Alors que Jordan Amavi (27 ans) est parti en prêt à Nice et qu'Alvaro Gonzalez (32 ans) pourrait lui aussi s'exiler (Bordeaux en a fait sa priorité selon nos informations), le club phocéen travaille également sur le plan des arrivées.

La suite après cette publicité

Depuis quelques jours, Pablo Longoria et ses équipes ont quasiment bouclé l'arrivée de Cédric Bakambu (30 ans), libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Beijing Guoan, pour renforcer le secteur offensif. Et ils sont en très bonne voie pour boucler un deuxième dossier.

Discussions en très bonne voie

La Provence assure ainsi que les discussions avancent très bien entre les Ciel-et-Blanc et Sead Kolasinac (28 ans). Le latéral international bosnien (48 sélections) et les Olympiens sont proches d'un accord. En manque de temps de jeu à Arsenal (5 apparitions seulement toutes compétitions confondues), le gaucher, en fin de contrat dans six mois avec les Gunners, voit d'un bon œil le challenge marseillais.

Ne reste plus aux pensionnaires du Vélodrome qu'à s'entendre avec les Londoniens pour les modalités de l'opération, ce qui, au vu des récents dossiers Mattéo Guendouzi (22 ans) et William Saliba (20 ans), tous deux arrivés en prêts l'été dernier, sera être une simple formalité, a priori.