Chelsea : Olivier Giroud revanchard contre Arsenal

Après avoir fait les beaux jours d'Arsenal de juillet 2012 à janvier 2018, Olivier Giroud (33 ans), qui a inscrit 105 buts et délivré 41 passes décisives en 253 apparitions avec les Gunners, a rejoint les rangs du rival londonien, Chelsa. Moins utilisé par Arsène Wenger, qui lui préférait Alexandre Lacazette lors de la fin de son aventure dans le nord de Londres, le champion du monde 2018 espérait retrouver un temps de jeu conséquent juste avant le Mondial en Russie la même année. Le 29 mai 2019, il y a un peu plus d'un an, l'ancien buteur du MHSC a recroisé la route de son ancienne équipe en finale de la Ligue Europa, où les siens ont marché sur Arsenal (4-1). Une soirée qui restera forcément gravée très longtemps dans la mémoire de Giroud, buteur et passeur décisif lors de cette fameuse soirée à Baku, en Azerbaïdjan.

«Cette finale contre Arsenal était évidemment très spéciale pour moi émotionnellement. Quand j'ai vu que nous allions affronter Arsenal en finale, j'ai su que ça allait être spécial. En plus, ce n'était qu'un an après mon départ. J'ai pas mal d'amis là-bas, des personnes qui travaillent dans les bureaux du club. C'était une motivation supplémentaire pour moi et je savais que ça allait être un match à haute pression. Vous vous préparez différemment. Vous savez qu'ils vous connaissent à fond et ils savent que vous les connaissez bien aussi. Vous devez prévoir le match mais ne pas le jouer avant. Vous devez penser à l'avance. Je pensais que si j'avais un face-à-face avec Petr Cech, qui me connaît très bien, ou un penalty, je devrais tirer à tel endroit et pas ailleurs», a expliqué Olivier Giroud au site officiel de Chelsea vendredi, avant de poursuivre. «J'allais aussi jouer contre mon ami Laurent Koscielny, nous avons commencé ensemble à Tours en 2008. C'était un moment très spécial, mais c'était une motivation supplémentaire pour moi parce que je voulais leur montrer que j'avais encore de l'énergie en moi et quelques bonnes années. C'était comme dans un rêve. Je n'aurais pas pu imaginer que ça se passe si bien. Je voulais gagner avec Chelsea, c'est pourquoi j'étais encore plus motivé ce soir-là. C'est ainsi que vous pouvez laisser votre empreinte dans l'histoire». L'ancien canonnier écrira un peu plus l'histoire des Blues, avec qui il a prolongé son contrat d'une saison le 20 mai dernier.