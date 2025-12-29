Barça : Robert Lewandowski croule sous les offres

Robert Lewandowski reste au cœur des spéculations pour la saison prochaine. L’attaquant polonais, sous contrat avec le Barça jusqu’en juin 2026 (en plus d’une option d’un an), prend son temps avant de décider de son avenir. Ses agents ont déjà contacté des clubs du Moyen-Orient, offrant des conditions financières attractives, tandis que le Chicago Fire (MLS) s’était aussi montré intéressé, mais avec une offre moins séduisante d’après AS. Malgré une blessure musculaire, Lewandowski souhaite profiter pleinement de sa saison actuelle et participer aux matchs importants.

Cependant, plusieurs signes indiquent qu’un départ pourrait se profiler. Ferran Torres a progressivement pris le rôle de titulaire au Barça, et Lewandowski doit composer avec des soucis physiques liés à son âge (37 ans). Le club catalan prépare déjà la succession, en consolidant Torres et en envisageant un nouvel attaquant. En clair, le FC Barcelone reste respectueux envers Lewandowski, mais se projette vers l’après.