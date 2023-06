Man United : Patrice Evra excédé par la vente du club

Patrice Evra est réputé pour ne pas voir la langue dans sa poche. Et cela s’est confirmé encore dernièrement. Alors que la vente de Manchester United tarde à se concrétiser, les supporters mancuniens et plusieurs légendes du club commencent à s’impatienter de la situation. À l’image donc d’Evra. Dans un entretien accordé à The Times, l’ancien latéral gauche des Reds Devils à partager son agacement.

La suite après cette publicité

« On parle de ce deal depuis combien de mois maintenant ? Depuis novembre. Maintenant, la question c’est : pouvons-nous arrêter ce cirque et trouver une solution afin de faire venir le propriétaire le plus tôt possible ? Nous devons le trouver maintenant, avant le début de la saison. » À l’heure actuelle, Sir James Ratcliffe et le cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani sont les mieux placés pour reprendre United.

À lire

Manchester United abandonne la piste Mason Mount !