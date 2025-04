Le FC Barcelone débloque un nouveau levier financier

Le Barça continue de travailler jour après jour sur sa stratégie commerciale avec une idée en tête : récupérer de l’argent et ainsi retrouver une certaine santé sur le plan financier. Dans cette optique et comme indiqué par Sport, ce jeudi, le club catalan a décidé de lancer le « Barça Sky Tour », une visite aérienne des installations du club. Cette nouvelle proposition proposera donc un voyage exclusif en hélicoptère pour survoler les différents espaces du Barça : le Spotify Camp Nou, le Ciutat Esportiva et le Stade Olympique Lluís Companys.

Le média espagnol précise que le prix de cette escapade sera de 289 € et comprend également un transfert aller-retour en bus nautique de l’embarcadère de Colón – où se trouve le point de rendez-vous pour tous ceux qui achètent le « Barça Sky Tour » – à l’héliport, ainsi qu’un souvenir numérique de la visite et de l’entrée dans le Barça Immersive Tour. Tous les fans qui souhaitent profiter de cette expérience innovante peuvent la réserver dès maintenant sur le site web du club.