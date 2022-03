La bourde de Marca après la qualification de Villarreal

La suite après cette publicité

Ce mercredi soir, Villarreal, vainqueur de la Ligue Europa la saison dernière, a réussi l'exploit d'éliminer la Juventus Turin chez elle, après avoir fait match nul lors du match aller en Espagne. Les hommes d'Unai Emery, qui tenaient une nouvelle fois le match nul, ont finalement achevé leurs adversaires du soir par trois buts en fin de match. C'est simple, il n'y a que 14 minutes et le but de Pau Torres (85e) qui séparent le penalty de Moreno (78e) et celui de Danjuma (90+2e).

Globalement dominé dans le match même s'il n'a jamais rompu, le Sous-Marin Jaune prenait tout le monde de court avec ces trois buts, y compris le journal espagnol Marca, qui voyait déjà la Juventus se qualifier pour les quarts de finale. En effet, à la fin du match, le quotidien avait posté sur Twitter les 8 qualifiés, seulement un détail n'a pas échappé au Community Manager de Villarreal. En effet le logo du club avait été superposé à celui de la Juventus. «N'avez-vous pas fait confiance au PLAN, mes amis de Marca ? »demandait le compte officiel de Villarreal avec humour.