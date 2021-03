Rennes : Bruno Genesio sait à quoi s'attendre avec Jorge Sampaoli

La suite après cette publicité

Mercredi soir, le match entre l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais (comptant pour la 22e journée de Ligue 1) aura une saveur particulière, juste avant le choc entre le PSG et le Barça. En effet, ce sera l’occasion de vivre les grandes premières de Bruno Genesio et de Jorge Sampaoli sur les bancs rennais et phocéens. Interrogé sur l’arrivée de l’Argentin en France, le successeur de julien Stéphan sait d’ailleurs plus ou moins à quoi s’attendre avec son homologue olympien.

« C’est un guerrier, c'est quelqu'un qui insuffle du dynamisme. Il a des idées de jeu très arrêtées. Il prend son groupe demain, mais avec lui, on sait un peu à quoi s'attendre. Je ne sais pas quel impact il aura sur le match de mercredi », a-t-il déclaré en conférence de presse.