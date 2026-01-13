OM : Robinio Vaz ne sera pas prêté
Fin du feuilleton et grosse opération financière pour l’Olympique de Marseille. Alors que les discussions tournaient autour d’un prêt avec obligation d’achat de 25 M€ bonus compris, le départ de Robinio Vaz vers l’AS Roma est désormais acté sous la forme d’un transfert définitif et immédiat.
Selon nos informations, le club italien, qui a trouvé un accord ces dernières heures avec Vaz, va débourser 25 millions d’euros pour s’attacher les services de l’attaquant de 18 ans dès cet hiver. Le n°34 de l’OM, qui s’est entrainé seul ces dernières heures, est attendu en Italie pour passer sa visite médicale et signer un contrat de 4,5 ans. Une plus-value record pour le club phocéen qui avait recruté à Sochaux dans un relatif anonymat Robinio Vaz pour 200 000 € il y a deux ans.
