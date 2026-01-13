OM : Robinio Vaz ne sera pas prêté

Fin du feuilleton et grosse opération financière pour l’Olympique de Marseille. Alors que les discussions tournaient autour d’un prêt avec obligation d’achat de 25 M€ bonus compris, le départ de Robinio Vaz vers l’AS Roma est désormais acté sous la forme d’un transfert définitif et immédiat.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, le club italien, qui a trouvé un accord ces dernières heures avec Vaz, va débourser 25 millions d’euros pour s’attacher les services de l’attaquant de 18 ans dès cet hiver. Le n°34 de l’OM, qui s’est entrainé seul ces dernières heures, est attendu en Italie pour passer sa visite médicale et signer un contrat de 4,5 ans. Une plus-value record pour le club phocéen qui avait recruté à Sochaux dans un relatif anonymat Robinio Vaz pour 200 000 € il y a deux ans.