LdC : Luis Enrique a sa préférence pour les 8es de finale

Déjà large vainqueur du barrage aller, le PSG n’a pas fait de détails au match retour. Les Parisiens ont humilié (7-0) une équipe brestoise déjà passée à autre chose. Éric Roy avait en effet aligné une équipe remaniée pour se concentrer sur la suite du championnat. Luis Enrique lui a déjà les 8es de finale en tête où il lui faudra affronter Liverpool ou le FC Barcelone. En attendant le tirage au sort vendredi, l’Asturien a sa préférence entre les deux équipes… qu’il gardera pour lui.

«On a tenté de dominer le match. On avait le ballon et on aime l’avoir. En seconde période, c’était plus facile pour nous, Brest a un peu baissé les bras, expose-t-il au micro de Canal+. Cette Ligue des Champions a démarré de manière très difficile pour nous et de manière injuste selon moi. On récolte les fruits de notre travail, poursuit le technicien avant de penser aux 8es de finale. Le Barça ou Liverpool ? On est prêt pour les deux options. J’ai ma préférence mais je ne la donnerai pas» sourit-il, lui l’ancien joueur et entraîneur des Blaugranas.