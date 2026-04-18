BL : Leipzig s’impose contre Francfort

Le RB Leipzig a réalisé une excellente opération pour sceller sa place sur le podium de Bundesliga en s’imposant sur le terrain de Francfort (1-3) pour le compte de la 30e journée de Bundesliga, ce samedi après-midi. Une rencontre animée entre deux formations, en course pour les places qualificatives en Coupe d’Europe. À la 27e minute de jeu, l’inévitable Yan Diomandé ouvrait la marque et inscrivait son 13e but en championnat cette saison. Sept minutes plus tard, Hugo Larsson lui répondait pour recoller les deux équipes à égalité.

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En seconde période, le RBL d’Ole Werner a pris le meilleur sur l’Eintracht et Antonio Musa permettait aux visiteurs de reprendre l’avantage (70e, 1-2). L’ancien joueur de Bruges se muait ensuite en passeur pour Conrad Harder, qui marquait le but de la victoire (81e, 1-3). Au classement de ce championnat d’Allemagne, Leipzig est troisième avec trois unités d’avance sur Hoffenheim (4e), et avec quatre points de retard sur Dortmund (2e) - battu par Hoffenheim à 15h30. Albert Riera et Francfort sont 7es.