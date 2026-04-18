Menu Rechercher
Commenter
Bundesliga

BL : Leipzig s’impose contre Francfort

Par Kevin Massampu
1 min.
Yan Diomandé sous les couleurs de Leipzig @Maxppp
Francfort 1-3 Leipzig

Le RB Leipzig a réalisé une excellente opération pour sceller sa place sur le podium de Bundesliga en s’imposant sur le terrain de Francfort (1-3) pour le compte de la 30e journée de Bundesliga, ce samedi après-midi. Une rencontre animée entre deux formations, en course pour les places qualificatives en Coupe d’Europe. À la 27e minute de jeu, l’inévitable Yan Diomandé ouvrait la marque et inscrivait son 13e but en championnat cette saison. Sept minutes plus tard, Hugo Larsson lui répondait pour recoller les deux équipes à égalité.

La suite après cette publicité

En seconde période, le RBL d’Ole Werner a pris le meilleur sur l’Eintracht et Antonio Musa permettait aux visiteurs de reprendre l’avantage (70e, 1-2). L’ancien joueur de Bruges se muait ensuite en passeur pour Conrad Harder, qui marquait le but de la victoire (81e, 1-3). Au classement de ce championnat d’Allemagne, Leipzig est troisième avec trois unités d’avance sur Hoffenheim (4e), et avec quatre points de retard sur Dortmund (2e) - battu par Hoffenheim à 15h30. Albert Riera et Francfort sont 7es.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Francfort
Leipzig

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Francfort Logo Eintracht Francfort
Leipzig Logo RB Leipzig
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier