PSG : les durées d'indisponibilité de Marco Verratti et Layvin Kurzawa sont connues

Les diagnostics sont tombés. Absent des terrains depuis la demi-finale de Ligue des Champions contre Manchester City, Marco Verratti s’était blessé au genou, à l’entraînement. Sans surprise, l’Italien ne rejouera plus de la saison avec le PSG, mais sa participation à l’Euro pourrait également être remise en cause puisqu’il devrait être éloigné des terrains entre 4 et 6 semaines.

De son côté, Layvin Kurzawa, blessé à la cheville dimanche soir à Rennes, ne sera pas disponible avant 4 semaines. Enfin, Juan Bernat et Alexandre Letellier sont toujours en protocole de reprise.

Le communiqué du PSG :

- Marco Verratti : lésion du collatéral médial du genou droit, l’indisponibilité est évaluée entre 4 et 6 semaines selon l’évolution. - Layvin Kurzawa : entorse de la cheville, lésion du syndesmose, indisponibilité de 4 semaines à prévoir. - Juan Bernat : continue son protocole de reprise.