Vente OM : l’Arabie saoudite ne lâche pas l’Olympique de Marseille

Alors que Newcastle est passé sous pavillon saoudien depuis l’automne 2021, le pays du Golfe pourrait de nouveau racheter un club européen. Selon les informations du média anglais The Independant, deux clubs ont tapé dans l’œil des Saoudiens. On retrouve ainsi le club du Valence CF, actuel 9e de Liga mais aussi l’Olympique de Marseille. Des intermédiaires travailleraient pour un rachat et l’objectif du pays asiatique serait de miser sur un club avec un fort héritage historique mais dont les résultats récents sont en-dessous de son prestige. Ce qui permettrait d’avoir une marge de croissance importante.

Evoluant en Liga, un championnat plus prestigieux, Valence est considéré comme plus attractif mais le président Peter Lim hésiterait à vendre le club ché. Cela pourrait donner un avantage à l’Olympique de Marseille dont le processus de vente serait beaucoup plus simple à mettre en place. Cela rentre dans la politique sportive saoudienne autour de la Coupe du monde 2034 dont l’Arabie saoudite s’est portée candidate.