AS Monaco - FC Metz : les compositions sont là

La 9e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec un alléchant duel entre l’AS Monaco et le FC Metz. A domicile, les Asémistes optent pour un 3-4-1-2 avec Philipp Köhn dans les cages derrière Wilfried Singo, Mohamed Camara et Chrislain Matsima. Les rôles de pistons sont tenus par Krépin Diatta et Ismail Jakobs. Le double pivot est assuré par Youssouf Fofana et Aleksandr Golovin avec Takumi Minamino un cran plus haut. Devant, Folarin Balogun et Wissam Ben Yedder sont associés en attaque.

De leur côté, les Mosellans s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Alexandre Oukidja comme dernier rempart. Devant lui, Maxime Colin, Ismaël Traoré, Fali Candé et Matthieu Udol composent la défense. Dans l’entrejeu, on trouve Joseph N’Duquidi et Danley Jean-Jacques. Oscar Estupinan est placé seul en pointe derrière Abdoulie Jallow, Lamine Camara et Cheick Sabaly.

Les compositions

AS Monaco : Köhn - Singo, Camara, Matsima - Diatta, Fofana, Golovin, Jakobs - Minamino - Balogun, Ben Yedder

FC Metz : Oukidja - Colin, Traoré, Candé, Udol - N’Duquidi, Jean-Jacques - Jallow, Camara, Sabaly - Estupinan