PSG : le départ canon d’Ici C’est Paris Music Lab

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Le Parc des Princes @Maxppp

Il y a quelques jours, nous vous racontions que le PSG avait lancé un concours de musique. Déployé il y a seulement trois jours, Ici C’est Paris Music Lab rencontre déjà un fort succès avec plus de 500 candidatures venues de plusieurs pays, reflétant une grande diversité artistique à travers une dizaine d’univers musicaux.

Une initiative novatrice et qui permet au Paris Saint-Germain d’affirmer son engagement culturel et son soutien à la création musicale. Avis à ceux qui voudraient se joindre à la fête : il ne reste plus qu’une semaine pour participer à cette expérience unique au Parc des Princes, les 1 000 premières candidatures étant les seules prises en compte.

Pub. le - MAJ le
