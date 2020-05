Real Madrid : plusieurs clubs de Liga lorgnent César Gelabert

César Gelabert (19 ans) est l'un des jeunes à surveiller dans les prochaines années. Le Real Madrid est fier de compter dans ses rangs celui qui a remporté l'Euro U17 avec la Roja en 2017. Un joyau, sous contrat jusqu'en 2021 et bientôt prolongé, que le club merengue polit en espérant son éclosion très bientôt. Et dans cette optique, on apprenait ces dernières semaines via As que l'élément offensif du RM Castilla pourrait être prêté pour engranger du temps de jeu au plus haut niveau.

Le quotidien spécialisé sur l'actualité du Real Madrid rapporte maintenant que plusieurs clubs de Liga sont intéressés pour lui offrir cette opportunité. L'Espanyol Barcelone, la Real Sociedad, le Real Saragosse et l'UD Almeria sont les quatre prétendants cités. Ces clubs ne perdent pas de vue l'espoir du football espagnol. Des clubs qui ont de bonnes relations avec le Real Madrid puisque la Casa Blanca leur a déjà prêté plusieurs de ses joueurs ces dernières années. C'est le cas de Martin Ødegaard et Theo Hernandez du côté de la Real Sociedad, Marco Asensio à l'Espanyol, ainsi que Jesus Vallejo et Alberto Soro à Saragosse. Affaire à suivre.