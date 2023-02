Le PSG en passe de rapatrier Thiago Motta ?

Entraîner le Paris Saint-Germain est loin d’être une mission aisée. Christophe Galtier ne risque pas de dire le contraire. Sous le feu des projecteurs ces dernières semaines après plusieurs sorties décevantes sur le plan collectif et des résultats en berne, l’ancien coach de l’OGC Nice voit son poste fragilisé. Si l’attitude de Luis Campos - venu interférer au bord de la pelouse face à Lille - a récemment fait jaser et que le Portugais se retrouve, lui aussi, sur la sellette, plusieurs rumeurs apparaissent également en ce sens…

Dans cette optique, les noms de Thomas Tuchel et Zinedine Zidane, rêve des hautes sphères parisiennes comme nous vous l’avons déjà révélé, reviennent très régulièrement ces derniers temps. Successeurs potentiels à Christophe Galtier, l’ex-coach du PSG et l’ancien entraîneur du Real Madrid ne sont pourtant pas les seuls protagonistes dans la course au banc parisien. Ainsi, dans son édition du jour, le Corriere di Bologna révèle que le travail de Thiago Motta réalisé du côté de Bologne continue d’être suivi de près par le PSG. Plus encore, le club de la capitale serait en pole pour s’offrir l’Italien.

Thiago Motta également dans le viseur du PSG !

Arrivé sur le banc des Rossoblù en septembre dernier pour succéder à Siniša Mihajlović - décédé des suites d’un cancer en décembre dernier - l’ancien milieu de terrain du PSG, également passé sur le banc des U19 Parisiens, fait actuellement le bonheur de Bologne. Huitièmes en Serie A, les pensionnaires de Renato-Dall’Ara peuvent d’ailleurs toujours croire à une qualification européenne en fin de saison. Précieux depuis son arrivée, notamment dans son approche tactique, et capable de composer avec de nombreuses absences et autres imprévus, Motta attise donc logiquement les convoitises.

À ce titre, les Rouge et Bleu auront d’ailleurs de la concurrence s’ils venaient à passer à l’action. Le média italien précise, en ce sens, que le champion de France en titre n’est pas le seul sur le coup puisque l’Inter Milan est aussi attentif à la situation du tacticien Italo-Brésilien. Relégué à 15 points de Naples en championnat, le club milanais reste, certes, toujours en course sur la scène européenne mais pourrait revoir ses plans en fin de saison, notamment en cas d’élimination face à Tottenham (victoire 1-0 des Rossoneri lors du 8e de finale aller de Ligue des Champions). Sous contrat jusqu’en juin 2024, Simone Inzaghi se sait sous pression. Et que dire alors de Christophe Galtier…