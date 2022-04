Manchester United : Noam Emeran va prolonger !

Recruté à l'âge de 16 ans par Manchester United à Amiens, Noam Emeran poursuit son apprentissage du haut niveau avec l'équipe U23 des Red Devils et se rapproche peu à peu du groupe professionnel.

Doté d'un bon pied gauche et d'une belle pointe de vitesse, l'attaquant de 19 ans, qui n'est autre que le fils de l’ancien défenseur rwandais Fritz Emeran Nkusi, va prolonger son bail de deux saisons (+ une en option) avec MU dans les prochains jours. Pour gagner en expérience et en temps de jeu, Noam Emeran devrait être prêté la saison prochaine. Selon nos informations, le FC Nantes, le Werder Brême (actuel 2e de Bundesliga.2 et bien parti pour remonter en Bundesliga) et Augsbourg sont sur les rangs.