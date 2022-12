Liverpool : Virgil van Dijk a convaincu Cody Gakpo

Toute dernière recrue en date de Liverpool, Cody Gakpo va rejoindre la Mersey dès cet hiver. Un gros coup frappé par les Reds, alors que le crack néerlandais était annoncé proche de s’engager avec Manchester United. Une arrivée à laquelle n’est pas étranger Virgil van Dijk, le patron de la défense du club anglais.

« Ce qu’il m’a dit, c’est que c’est la bonne décision à prendre pour moi et pour me développer et devenir un meilleur joueur, que le club est un club vraiment grand et massif mais aussi comme une vraie famille. Je pense que c’est aussi très important pour moi parce que je suis un gars proche de ma famille. Il n’a dit que de bonnes choses. J’ai vraiment hâte de jouer à Anfield. J’ai entendu beaucoup de belles histoires sur le stade, sur l’ambiance. Je ne peux pas d’attendre », a ainsi expliqué l’attaquant batave de 23 ans. Un bon travail de l’ombre de la part du défenseur de Liverpool.

