Bordeaux : Gérard Lopez annonce le retour du logo historique

Présent en conférence de presse au Haillan pour officialiser ses nouvelles fonctions de propriétaire des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez a donné les premières lignes directrices de son projet à la tête du club bordelais. Prenant en considération les échecs du passé et la scission apparue entre fans et dirigeants, le nouveau patron des Girondins en a ainsi profité pour adresser un message fort aux supporters concernant l'identité visuelle du FCGB.

Largement critiqué par les amoureux du club au scapulaire, le logo devrait ainsi retrouver ses allures historiques. C'est en tout cas la promesse faite ce vendredi par Gérard Lopez : « faites bien attention à ce que je dis. On ne va pas revenir à l’ancien logo, on va revenir au logo des Girondins de Bordeaux. À partir de là, je pense qu’on a tout dit. Je sais qu’il y a des contraintes techniques sur certains maillots mais à partir de là, dès maintenant, on va revenir partout où on pourra à ce que doit être le logo des Girondins de Bordeaux. » Une bon début à confirmer sur les terrains avec les Marines et Blancs.