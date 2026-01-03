OL : Endrick s’est offert un bain de foule

Non qualifié pour le déplacement de l’OL à Monaco ce samedi, Endrick a tout de même vécu un premier moment fort avec le public rhodanien. Ce vendredi, devant le centre d’entraînement de Décines, l’attaquant brésilien de 19 ans s’est arrêté longuement pour aller à la rencontre d’une vingtaine de supporters venus l’apercevoir selon L’Équipe. Accessible et souriant, le joueur prêté par le Real Madrid jusqu’à la fin de la saison a pris le temps d’échanger, de signer des maillots déjà floqués à son nom et de poser pour des photos, preuve de l’attente déjà immense autour de lui à Lyon.

Sur le terrain aussi, les premiers signaux sont positifs. Endrick a participé à sa deuxième séance collective avec ses nouveaux coéquipiers, laissant une impression très favorable. Apprécié pour son état d’esprit et sa facilité d’adaptation, il a rapidement trouvé sa place dans le vestiaire, aidé notamment par sa maîtrise de l’anglais. S’il n’est pas encore prêt à enchaîner un match complet, le staff se montre rassuré sur sa condition physique et sa motivation. Paulo Fonseca comme ses partenaires soulignent un joueur déjà investi, déterminé à apporter un vrai plus à l’attaque lyonnaise dans les semaines à venir.