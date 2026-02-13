Barça : le post rageur de Joan Laporta sur X

Hier soir, le FC Barcelone a été giflé au Metropolitano par l’Atlético de Madrid en demi-finale aller de Coupe du Roi. Battus 4 buts à 0, les hommes d’Hansi Flick vont devoir réaliser un miracle le 3 mars prochain au Camp Nou pour se qualifier en finale. Mais depuis hier, les Culés sont remontés contre l’arbitrage, comme en témoigne ce post du président Joan Laporta sur son compte X.

«Tout mon soutien à Hansi Flick, aux joueurs, à Deco et à son équipe. Avec la force de tous les supporters du Barça, je suis convaincu que nous avons une occasion historique de réaliser un grand retour au Spotify Camp Nou le 3 mars. Malheureusement, nous avons subi hier toute une série de revers, du mauvais état du terrain à un but injustement refusé qui nous a empêchés de lancer une remontée qui est encore possible lors du match retour si nous nous unissons tous pour soutenir et encourager l’équipe comme lors de ces grandes soirées épiques que nous avons vécues au stade. Du but refusé à Pau Cubarsí, c’est l’hôpital qui se moque de la charité, car cela nous rappelle ce qu’ils ont refusé à Lamine Yamal, également à tort, à Anoeta. Rien n’est innocent. C’est pourquoi nous devons nous battre contre tout et tout le monde. Aujourd’hui plus que jamais, nous devons soutenir nos footballeurs. Je demande aux membres et à tous les supporters de leur montrer l’amour que nous leur portons et à quel point nous sommes fiers de la façon dont ils défendent nos couleurs. Vive le Barça et vive la Catalogne !»