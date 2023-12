Mondial des Clubs 2023 : Manchester City écrase Fluminense et remporte le trophée

Manchester City se devait de remporter ce trophée. Dans une mauvaise passe en Championnat, la formation de Pep Guardiola disputait ce vendredi la finale de la Coupe du monde des Clubs 2023, face à la formation brésilienne de Fluminense. Les vainqueurs de la dernière Copa Libertadores, emmenés par Marcelo, Felipe Melo ou encore Ganso, espéraient faire tomber le grand City et remporter leur premier Mondial des Clubs, trophée qui n’a plus été remporté par un club sud-américain depuis les Corinthians en 2012, contre Chelsea (1-0).

Cependant, rien ne s’est passé comme prévu pour Fluminense. Dès les premières secondes, une mauvaise relance de Marcelo permettait à Aké de prendre sa chance de loin et de trouver le poteau, avant qu’Alvarez ne surgisse pour ouvrir le score (1-0, 1e). La machine City était donc lancée, alors que Fluminense espérait ensuite se relancer sur un penalty sifflé… puis annulé, car Cano a été signalé hors-jeu (16e). Et derrière, les Cityzens ont déroulé.

Nouveau trophée majeur pour Manchester City

Après une longue période de possession, Rodri pouvait trouver Foden sur sa gauche. Le centre de l’international anglais était ensuite dévié contre-son-camp par Nino, pour le break (2-0, 27e). Et même quand le Flu parvenait à se créer des occasions, Ederson était là pour sauver magnifiquement devant Arias (40e). Après la pause, City a continué et était tout proche de faire le 3-0, mais Fabio pouvait sauver devant Silva, puis Foden (48e, 53e). Et en profitant d’une mauvaise relance brésilienne, Alvarez trouvait Foden pour plier la rencontre (3-0, 72e). Avant qu’Alvarez ne s’offre le doublé en fin de partie (4-0, 89e).

Une victoire nette pour Manchester City qui remporte la première Coupe du monde des Clubs de son histoire, un nouveau trophée majeur pour Pep Guardiola. Il n’aura finalement manqué que la League Cup pour refaire le grand chelem qu’il avait réussi avec le FC Barcelone. Et si Fluminense - qui aura été très décevant dans le contenu pour cette finale - pourra digérer cette défaite, les Skyblues devront vite retourner aux choses sérieuses. En effet, Manchester City se déplacera encore à Everton pour la 19e journée de Premier League.