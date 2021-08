OM : Jorge Sampaoli s'enflamme déjà !

Dans une semaine, les choses sérieuses vont commencer pour l'OM. Un premier match de championnat face à un rival pas évident à négocier, Montpellier, pour lesquels les Marseillais se sont bien préparés. Sur la pelouse du Vélodrome, devant 30000 spectateurs, les troupes de Jorge Sampaoli sont venus à bout du vainqueur de l'Europa League, certes privé de nombreux joueurs importants comme Pau Torres, Dani Parejo ou Gerard Moreno.

Face à l'équipe d'Unai Emery, les Olympiens ont affiché un visage très séduisant. Devant un public en feu qui n'attendait que de revoir ses chouchous à l'œuvre, un joueur comme Luan Peres a déjà marqué des points en défense, tout comme Dimitri Payet a montré être en excellente forme. Une animation offensive qui n'augure que des bonnes choses, et qui a fait plaisir au coach argentin.

Sampaoli a adoré retrouver le public

« C’était quelque chose très fort pour moi. Au bord de la pelouse, avec toute cette euphorie dans les tribunes et ce public qui voulait vraiment aider l’équipe... Je suis heureux de pouvoir participer à ça. Avec le contexte actuel de la pandémie, j’espère vraiment que le prochain match pourra se jouer dans un Vélodrome plein. Cette énergie nous aide à avancer. Nous jouons pour ça, en réalité. On a besoin de cette liesse populaire », a ainsi lancé le coach marseillais après la rencontre.

« On a essayé de jouer ce match comme si c’était un match de compétition. On est encore au tout début de la saison. On a pu jouer contre le champion d’Europe de C3, c’est donc un match très exigeant, mais ça nous prépare bien pour ce qui va arriver et qui va être très difficile. Terminer la préparation comme cela, avec notre public qui nous a soutenus dans notre stade, c’est un très bon présage pour la suite », a conclu l'Argentin. Il faudra maintenant rééditer cette performance à La Mosson dimanche !