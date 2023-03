EdF : Olivier Giroud compte sur Antoine Griezmann

La suite après cette publicité

Nommé vice-capitaine de l’équipe de France et donc, de Kylian Mbappé lundi soir, Antoine Griezmann a vécu cela comme une déception. Le joueur de l’Atlético de Madrid, deuxième international le plus capé de l’ère Deschamps, s’estimait légitime de prendre le relais après les retraites internationales d’Hugo Lloris et de Raphaël Varane en janvier dernier.

Interrogé sur les antennes d’Europe 1 ce mardi soir, Olivier Giroud s’est exprimé sur le sujet. Le joueur de l’AC Milan, très proche d’Antoine Griezmann en sélection, a assuré qu’il digérerait rapidement cette déception. «Le connaissant, il va vite faire la part des choses et se reconcentrer sur le terrain. Le plus important, c’est la bonne vie du groupe et les résultats.» Ça commencera dès vendredi avec la réception des Pays-Bas, au Stade de France (20h45), pour la première journée des éliminatoires de l’Euro 2024.

À lire

