Ligue des Champions, PSG : Neymar veut enfin obtenir sa revanche sur le Real Madrid

Demain soir, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain croisent le fer à l'Estadio Santiago Bernabéu pour le compte du huitième de finale retour de Ligue des Champions après la victoire 1-0 des Franciliens à l'aller. S'il faudra confirmer l'essai, ce sera l'occasion pour Neymar et le Paris Saint-Germain de définitivement enterrer les démons du passé. Il y a quatre ans lorsque son arrivée - ainsi que celle de Kylian Mbappé - initiait un nouveau cycle pour le club francilien, le Real Madrid s'était mis sur la route du club de la capitale. Éliminé après des défaites 3-1 et 2-1 sans être capable de se révolter, le Paris Saint-Germain remarquait le gouffre qui le séparait alors du roi d'Europe. Comme un symbole, les Merengues remportaient cette année-là une treizième Ligue des Champions dans leur histoire et la troisième d'affilée.

Depuis, la reconstruction a été lente pour le PSG mais avec une finale perdue en 2020 et une demi-finale en 2021, les Franciliens se retrouvent plus forts et dotés d'un ballottage favorable avec la victoire du match aller. Un contexte bien différent que Neymar veut utiliser pour obtenir sa revanche sur le Real Madrid : «évidemment que j'avais ciblé ce match. C'est un match que les joueurs veulent jouer, il faut profiter de chaque minute de ces matchs. Ce sont des minutes qui ne se répéteront pas [...]La vérité c'est que j'ai tout oublié. Rater de grands matchs c'est dur, c'est triste. Mais je suis bien, je me sens bien pour aider le PSG. On est prêt pour jouer mercredi. C'est une équipe très forte en face de nous, avec des joueurs ayant beaucoup de qualité. On ne va pas baisser les bras ou se cacher. On va tout donner pour essaye de gagner le match.»

«Marquer l'histoire du PSG»

Voulant se montrer déterminant et assumer son statut de leader du club francilien, Neymar sait bien qu'il faudra batailler très dur contre ces Merengues qui n'abandonneront pas sans lutter. «C'est un match entre le PSG et le Real, c'est toujours du 50-50. Il n'y a pas de favori, car ce sont deux équipes fortes. On a un avantage, car on a gagné 1-0. Mais on doit penser à gagner et jouer encore mieux qu'à Paris. Je suis heureux de jouer avec du public et je suis sûr que mes coéquipiers ont l'ambition de jouer mercredi et de rentrer chez nous avec une victoire a souligné le joueur brésilien» qui aurait pu partir au Real Madrid lors de l'été 2019 après son second échec au Paris Saint-Germain dans la quête de la Ligue des Champions.

Ancien joueur du FC Barcelone, le club ennemi du Real Madrid, Neymar garde évidemment un goût particulier de ces affrontements contre les Merengues. D'autant plus que celui-ci pourrait lui permettre d'écrire un peu plus sa légende sous le maillot francilien en cas de qualification : «j'ai pas mal de bons souvenirs. J'ai marqué des buts, fait des passes décisives. Jouer ici c'est toujours spécial et pas seulement pour moi. C'est un match spécial pour moi et Lionel Messi, car on a joué au Barça. Aussi pour Ramos qui est avec nous et pour qui c'était la maison. Mais on est motivés. On a l'envie de bien jouer demain et de marquer l'histoire du PSG.» Après les mots, place aux actes et ces derniers seront attendus dans un peu plus de 24 heures.

