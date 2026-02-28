Menu Rechercher
OM : Timber revient sur le stage de cohésion à Marbella

Par Valentin Feuillette - Hanif Ben Berkane
1 min.
Quinten Timber avec l'OM face à Lens @Maxppp
A la veille de l’Olympico opposant entre l’OL et l’OM, Quinten Timber est revenu en conférence de presse sur le stage effectué cette semaine à Marbella pour ressouder les joueurs et tisser des liens après la défaite (2-0) à Brest. Pour l’international néerlandais, ces derniers jours ont été très positifs.

«C’était très bien. On a un match très important. On a passé du temps ensemble, c’était très sympa. On apprend à se connaître un peu mieux. C’était très positif qu’on puisse se retrouver», a-t-il déclaré. En espérant pour les Phocéens que cette parenthèse andalouse porte ses fruits dans les prochaines semaines.

