Ligue 1
OM : Timber revient sur le stage de cohésion à Marbella
1 min.
@Maxppp
A la veille de l’Olympico opposant entre l’OL et l’OM, Quinten Timber est revenu en conférence de presse sur le stage effectué cette semaine à Marbella pour ressouder les joueurs et tisser des liens après la défaite (2-0) à Brest. Pour l’international néerlandais, ces derniers jours ont été très positifs.
La suite après cette publicité
«C’était très bien. On a un match très important. On a passé du temps ensemble, c’était très sympa. On apprend à se connaître un peu mieux. C’était très positif qu’on puisse se retrouver», a-t-il déclaré. En espérant pour les Phocéens que cette parenthèse andalouse porte ses fruits dans les prochaines semaines.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Peter Luccin (ex-OM, PSG), premier manager de l’Atlético Dallas : «on vise des joueurs de Ligue 2 et même de Ligue 1»
Explorer