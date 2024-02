L’Adana Demirspor à la recherche d’un second souffle !

L’Adana Demirspor est en crise. Malgré un début de saison plutôt intéressant sous les ordres de Patrick Kluivert, la formation turque a, finalement, décidé de remercier l’ancien buteur du FC Barcelone en décembre dernier. Un choix surprenant alors que les coéquipiers de Mario Balotelli et Edouard Michut pointaient à la cinquième place, à seulement trois unités du podium. Une décision d’autant plus contestable au regard de la situation actuelle des Bleu marine et bleu clair. Neuvième de Süper Lig et désormais relégué à huit longueurs du troisième rang occupé par Besiktas, Demirspor est, aujourd’hui, englué dans une spirale négative et effrayante.

L’Adana Demirspor poursuit sa chute libre…

Incapable de gagner la moindre rencontre depuis le 24 décembre dernier, le club turc reste, plus largement, sur une seule petite victoire lors des quatorze derniers matches de championnat. Le 17 janvier dernier, l’Adana - qui n’a pas été en mesure d’atteindre la phase de poules de la Ligue Europa Conference (sorti par le KRC Genk) a, par ailleurs, vécu une terrible humiliation en sortant dès le premier tour de la Türkiye Kupasi (la Coupe de Turquie) face à la modeste équipe d’Erzincanspor, pensionnaire de troisième division. Dès lors et pour tenter de mettre fin à ce cycle désastreux, les hautes sphères des Mavi Şimşekler ont décidé de réagir lors du mercato hivernal, et ce à tous les étages.

Dans cette optique, Serkan Damla - qui assurait l’intérim après le départ de Kluivert - a officiellement cédé sa place à Hikmet Karaman le 18 janvier dernier. Fort d’une belle expérience au sein du championnat turc (Kayserispor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor…), le technicien de 63 ans, natif de Giresun, va ainsi avoir la lourde responsabilité de redresser la barre. Pour autant, ce dernier peut désormais compter sur un groupe renouvelé, conséquence directe de la dernière fenêtre hivernale où le board de l’Adana Demirspor s’est montré particulièrement actif. Ainsi, le club fondé en 1940 n’a pas hésité à procéder à un dégraissage de grande ampleur. Au total, pas moins de 8 joueurs ont ainsi quitté les bords de la côte méditerranéenne.

Le mercato hivernal en facteur X !

De Jonas Svensson, envoyé au Besiktas au début du mois de janvier à Benjamin Stambouli, de retour en Ligue 1 sous les couleurs du Stade de Reims en passant par Kévin Rodrigues, arrière gauche franco-portugais passé par Dijon et aujourd’hui à Al-Qadsiah, en deuxième division saoudienne, l’Adana a, en effet, opéré un grand ménage. Jeune buteur de 20 ans, Hamza Jaganjac est ainsi parti en prêt chez les Croates du NK Istra 1961. De son côté, Ertaç Özbir, gardien expérimenté de 34 ans, a lui rejoint le MKE Ankaragücü alors que Bünyamin Balat, milieu de 27 ans, a également fait l’objet d’un prêt. Visage bien connu du championnat de France depuis son passage au Montpellier HSC, Younès Belhanda est, lui, désormais sous les couleurs d’Al-Shamal SC au Qatar. Enfin, M’Baye Niang a, quant à lui, été vendu à Empoli contre un peu plus de 200 000 euros. Autant de départs compensés par quelques arrivées, dont un très joli coup réalisé par la direction turque.

Incapable de trouver un accord pour prolonger son aventure au HAC, Nabil Alioui (24 ans) va ainsi découvrir la Süper Lig dans les mois à venir. Réputé pour ses qualités techniques au-dessus de la moyenne, l’ailier gauche franco-marocain pourrait ainsi dynamiser un secteur offensif déjà bien garni (Yusuf Sarı, Nani, Mario Balotelli, Stiven Mendoza, Yusuf Barası…). Déterminé à l’idée de renforcer son attaque, l’Adana s’est, par ailleurs, offert les services du jeune Breyton Fougeu (20 ans), arrivé de l’OL, de l’ailier gauche Motez Nourani (22 ans) mais également d’Abat Aymbetov (28 ans), l’homme aux 35 sélections et 9 buts avec le Kazakhstan. Enfin, sur le plan défensif, Demirspor - qui peut déjà s’appuyer sur ses deux centraux Pape Abou Cissé et Andreaw Gravillon - a également choisi d’enrôler Milad Mohammadi, arrière gauche de 30 ans, arrivé en provenance de l’AEK Athènes. Une revue d’effectif importante qui doit désormais se concrétiser par un regain sportif. Premiers éléments de réponse ? Ce vendredi, à partir de 18 heures, contre Kasimpasa.