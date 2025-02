Ligue des champions : Brest annonce la couleur au PSG pour le match retour

Le Stade Brestois n’a pas à rougir. Après avoir surpris toute l’Europe en réussissant à se qualifier pour les barrages de la Ligue des champions, le club entraîné par Éric Roy espérait voir la belle aventure européenne se poursuivre face au Paris Saint-Germain. Malheureusement pour eux, ils défiaient un PSG en pleine confiance et un Ousmane Dembélé dans la forme de sa vie. Résultat : le SB29 a perdu 3-0 et les huitièmes de finale semblent inaccessibles.

Les regrets bretons

Côté parisien, Luis Enrique n’a pas caché sa satisfaction, mais n’a pas fait dans le triomphalisme. «Le résultat m’a plu. Brest est une équipe qui avait marqué huit buts contre nous lors des cinq derniers matchs, notre solidarité m’a plu. Ils auraient pu marquer, particulièrement sur corner. On a eu de la chance. Le résultat est exagéré par rapport à ce que Brest a montré», a-t-il confié dans des propos relayés par RMC. Côté brestois, Éric Roy n’a bien évidemment pas accablé ses hommes. Le coach des Ty Zefs est conscient que ce PSG-là était trop fort.

« Je n’ai pas grand-chose à reprocher à mon équipe. On a manqué de réalisme offensif et défensif face à un PSG qui est dans sa meilleure période actuellement. 3-0, c’est lourd. La victoire du PSG est méritée et logique. Si on peut imaginer qu’on peut gagner 4-0 au Parc (rires). Il ne faut pas en prendre, le PSG en marque à tout le monde. C’est un peu mission impossible… Pour faire mal à ce PSG, il fallait être plus réaliste. Il y a une logique aussi, c’est une équipe meilleure que la nôtre. Sur une double confrontation, tu peux toujours espérer avoir un bon résultat », a-t-il confié, avant de poursuivre.

Essayer de gagner le match retour

« Le troisième but est important, on a un temps fort en début de deuxième mi-temps. On n’a pas la prétention de tout maîtriser, surtout dans cette compétition. (…) Ils font partie des 4-5 équipes qui peuvent gagner (la Ligue des champions). Je ne pense pas qu’ils sont inférieurs à Barcelone (que le PSG peut affronter en 1/8e). Collectivement, Paris est plus fort que l’année dernière. Ils sont capables de tout faire. Il y a de très bonnes équipes aussi. Il faut aussi avoir de la réussite. On verra à l’avenir ce qu’il leur arrivera. Et puis, il y a un match retour ! »

Brest a-t-il vraiment les armes pour imiter le FC Barcelone de 2017 en signant une incroyable remontada ? Interrogé en zone mixte, Ludovic Ajorque ne s’interdit pas de rêver, même s’il pense d’abord à montrer un autre visage au Parc des Princes dans une semaine. « Dans la vie on ne sait jamais, mais on sait très bien que ça va être compliqué. On est déçus. On va aller là-bas pour prendre du plaisir et essayer de faire le meilleur match possible, de le gagner. » Le PSG est prévenu.