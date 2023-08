L’OL se positionne encore sur Pathé Ciss !

La suite après cette publicité

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’OL n’est clairement pas dans une situation optimale avant de début la nouvelle saison de Ligue 1. En effet, auteurs d’une préparation peu rassurante, ponctuée par quatre défaites de suite sans inscrire le moindre but, les Gones n’ont que très peu de garanties à deux jours de se déplacer à Strasbourg (20h45). Sur le marché des transferts, il s’agit d’un doux euphémisme que de dire que le mercato rhodanien est timide.

Avec les arrivées d’Ainsley Maitland-Niles, Duje Caleta-Car, Clinton Mata et Skelly Alvero, Lyon ne réalise pas un mercato emballant, surtout suite à la vente, ce vendredi, de Castello Lukeba. Alors qu’ils recherchent encore un ailier droit gaucher et désormais un nouveau défenseur central, les dirigeants lyonnais doivent s’activer à 20 jours de la fin du mercato. Et en plus de ces deux dossiers prioritaires, l’OL va devoir encore rechercher un milieu de terrain défensif.

Pathé Ciss toujours ciblé

Mécontent de l’été frugal de l’OL dans le sens des arrivées, Laurent Blanc l’a fait comprendre à ses dirigeants ce vendredi en conférence de presse : «On ne savait pas que la DNCG allait prendre une décision qui allait nous maintenir au-dessus de l’eau, mais avec peu de marge donc c’est difficile pour tout le monde. J’espère qu’il y aura de nouveaux joueurs avant le 31 août.» Selon nos informations, le club rhodanien s’est positionné sur Pathé Ciss. Déjà ciblé cet hiver, le milieu sénégalais de 29 ans semble toujours plaire à la direction rhodanienne et Matthieu Louis-Jean.

Sous les couleurs du Rayo Vallecano, le natif de Dakar a été un titulaire important comme en témoigne ses 33 rencontres toutes compétitions confondues. Ce vendredi, lors de la victoire des siens sur la pelouse d’Almeria, Ciss est rentré en jeu à la mi-temps. Après l’échec dans le dossier Renato Tapia, Lyon semble vouloir trouver son bonheur de l’autre côté des Pyrénées. Reste à voir quelle sera l’évolution dans ce dossier qui semble être très important aux yeux de Laurent Blanc.