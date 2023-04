Toulouse - OL : la réaction à chaud d’Alexandre Lacazette

Vainqueurs de Toulouse ce vendredi (2-1), l’OL a réalisé un très gros coup en dépassant provisoirement le Stade Rennais et en revenant à deux points de Lille, cinquième. De quoi redonner de l’espoir pour une qualification en Coupe d’Europe, malgré l’élimination contre Nantes, en Coupe de France (0-1). Au micro de Prime Video, Alexandre Lacazette n’a pas voulu s’enflammer pour la suite de la saison.

«Elle fait beaucoup de bien, mais on aurait pu se mettre à l’abri plus tôt. On s’est fait peur bêtement, mais pour une fois, on arrive à gagner, c’est bien, cela fait du bien. L’objectif est là, mais il faut arrêter de faire des plans et prendre les matches après les matches. On verra à la fin de la saison où l’on sera. À force de lancer des objectifs, on les rate tous, il faut rester humble et serein», a déclaré le capitaine de l’OL.

