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Ligue 1

OM : Mason Greenwood va passer des examens médicaux

Par Kevin Massampu
1 min.
Mason Greenwood @Maxppp
Marseille 1-2 Lille

L’Olympique de Marseille a passé une fin d’après-midi assez difficile. Battu par Lille pour le compte de la 27e journée de Ligue 1 (1-2), le club phocéen a également perdu Mason Greenwood sur blessure, à la suite d’un accrochage avec le Lillois Calvin Verdonk. L’ailier de 24 ans a cédé sa place à la 18e minute et a été remplacé par Ethan Nwaneri.

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D’après RMC Sport, le joueur formé à Manchester United va passer des examens dans les prochaines 24 heures pour connaître la nature exacte de sa blessure. Il s’agit très certainement d’une probable grosse béquille. L’international anglais (1 sélection) souffrait beaucoup et ne pouvait pas continuer le match.

Pub. le - MAJ le
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