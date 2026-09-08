Real Madrid - Inter : les compositions probables

«Nous allons gagner la Ligue des Champions». Hier, Vinicius Jr s’est montré très clair lors d’un entretien accordé à Real Madrid TV. Le Brésilien estime que son équipe a des chances de remporter la seizième C1 des Merengues. Mais le chemin est encore long pour y parvenir, même si la finale de cette édition 2026-27 se jouera à l’Estadio Metropolitano de Madrid, le stade de l’Atlético. Ce soir, c’est au Santiago-Bernabéu que les coéquipiers de Kylian Mbappé vont lancer leur campagne européenne face à l’Inter, une équipe toujours très redoutable. Mais José Mourinho, qui a gagné la Ligue des Champions sur le banc lombard, compte bien dompter son ancien club.

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Il ne pourra pas compter sur toutes ses troupes. En effet, Eduardo Camavinga, Bernardo Silva et Arda Güler sont suspendus. Ce qui ne laisse pas beaucoup d’options au Special One dans l’entrejeu. Ferland Mendy, Raul Asencio, Eder Militão et Rodrygo, eux, sont à l’infirmerie tout comme Andriy Lunin (grippe). Le staff devrait donc opter pour un 4-2-3-1. Sans surprise, Thibaut Courtois débutera dans les cages. Devant lui, on retrouvera, de gauche à droite, Marc Cucurella, Dean Huijsen, Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries, qui affrontera son ancien club.

Mourinho va aligner Mbappé, Vini Jr et Diomandé d’entrée

Jude Bellingham va légèrement redescendre et épauler Fede Valverde dans le cœur du jeu. Devant eux, Vinicius Jr, Brahim Diaz et Yan Diomandé, dont ce sera la première titularisation, auront pour mission de soutenir Kylian Mbappé, aligné en pointe. Un onze qui a plutôt fière allure et qui devrait donner quelques sueurs froides aux Italiens. Mais les Nerazzurri ont aussi de nombreux atouts pour faire plier l’écurie espagnole. Cristian Chivu devrait miser sur un 3-5-2, lui qui devra se passer des services de Federico Dimarco, resté en Italie et forfait pour ce choc européen.

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Pour le reste, Josep Martinez gardera les cages. Pour l’aider dans sa mission, il comptera sur le trio Alessandro Bastoni-Manuel Akanji-Yann Bisseck. Le Français Benjamin Pavard, lui, devrait être remplaçant. Toutefois, La Gazzetta dello Sport l’annonce titulaire. Carlos Augusto et Luis Henrique, eux, joueront en tant que pistons, aux côtés de Curtis Jones, Hakan Çalhanoğlu et Nicolo Barella. Enfin, le duo Lautaro Martinez-Marcus Thuram sera de nouveau associé pour faire mal à la défense madrilène. Voilà donc une affiche qui promet entre deux géants habitués aux joutes européennes. Une rencontre à suivre en direct sur notre site en live commenté à 21 heures.