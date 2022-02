AS Roma : José Mourinho dément avoir été lâché par ses joueurs

La suite après cette publicité

Il n’y a pas de rupture entre José Mourinhoet les joueurs de l’AS Roma. C’est en tout cas ce qu’a affirmé samedi en conférence de presse l’entraineur romain avant le match de Serie A face à Sassuolo ce dimanche après-midi (18h). Le coach portugais est notamment revenu sur les rumeurs selon lesquelles certains joueurs auraient été offensés par les propos du Special One après la défaite de la Roma sur la pelouse de l’Inter en Coupe d’Italie mardi dernier (2-0).

«J'ai toujours eu un principe, ce qui se dit dans le vestiaire reste dans le vestiaire. C'est pourquoi je ne dis pas ce que nous avons dit. Mais je peux dire que ce n'est absolument pas vrai que quelqu'un a été offensé, a déclaré Mourinho avant d’ajouter, avec moi, il n'y a pas de secrets. Je dis les choses en face et je donne la possibilité aux joueurs de dialoguer. Tout le monde m'a dit qu'ils ne voulaient pas que je change, j'ai répondu que je ne changerais pas même s'ils me le demandaient ». Mourinho et ses hommes sont actuellement 7èmes de Serie A.