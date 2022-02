Bruno Guimarães explique le choix Newcastle

La suite après cette publicité

Premier grand oral. Ce lundi, Bruno Guimarães (24 ans) était présenté officiellement par Newcastle. Recrue phare de l'hiver, le milieu de terrain, arraché à l'Olympique Lyonnais pour près de 50 M€ bonus inclus, a affiché toute sa motivation. «Je suis très heureux, je remercie les supporters pour leur message, j’espère qu’on pourra faire une grande deuxième partie de saison. Je suis heureux, impliqué, toujours été mon rêve de jouer en Premier League. C’est un club traditionnel, historique, avec des supporters fougueux, un projet très intéressant. Je suis heureux d’arriver dans ce club», a-t-il confié avant de poursuivre.

«Le projet m’a conquis. Nous allons devenir une place forte du football mondial. Lyon vivait un moment délicat à cause du Covid. Je n’ai jamais caché mon rêve de découvrir la Premier League». Conscient des conditions dans lesquelles il débarque (les Magpies sont 19es au classement), l'international auriverde (4 sélections) se dit prêt au combat. «Je suis focalisé à 100% sur le maintien du club, nous savons que ce sera dur, mais nous avons une bonne équipe, nous nous sommes bien renforcés cet hiver. J'ai envie d’être au Mondial en fin d'année, les supporters peuvent être rassurés, je vais tout donner pour le club», a-t-il lâché.

Gagner la Ligue des Champions !

La Coupe du Monde 2022 au Qatar n'est d'ailleurs pas le seul objectif du Carioca. «Je n’aime pas perdre, perdre m’énerve, je suis obsédé par la victoire. L’équipe va se battre pour des titres à l'avenir, pour gagner la Champions League. C’est une belle rencontre entre deux ambitions», a-t-il martelé, impatient de découvrir St James' Park et la Toon Army, leur tenant d'ailleurs une promesse. «Je veux augmenter mes statistiques. Je ne suis pas attaquant. Je dois bien donner le ballon aux attaquants dans de bonnes conditions. Les supporters peuvent attendre de moi du travail et des bonnes passes pour les attaquants. Mais que ce soit bien clair, je ne suis pas un attaquant !», a-t-il lancé avant de faire les présentations.

«Je suis un joueur intelligent, qui aime faire jouer l’équipe. Je préfère jouer court, mais j'ai aussi un bon jeu long, je récupère des ballons, je mouille le maillot, j'aide les partenaires et je n’ai peur de rien». Ravi de l'accueil reçu au sein du groupe, Bruno Guimarães s'est mis à disposition d'Eddie Howe pour démarrer dès que possible son aventure anglaise. Et pourquoi pas dès ce week-end pour la réception d'Everton (24e journée de Premier League).