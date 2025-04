Le RB Leipzig baisse encore le prix de Xavi Simons !

Il y a quelques semaines seulement, le RB Leipzig annonçait avoir recruté, définitivement, Xavi Simons, qui était jusque là prêté par le Paris Saint-Germain. Arrivé en Allemagne à l’été 2023, le joueur formé à La Masia du FC Barcelone s’est rapidement imposé comme le leader offensif de l’équipe et un des meilleurs joueurs du championnat germanique, terminant l’exercice 2023/2024 avec 10 buts et 15 passes décisives en 43 rencontres toutes compétitions confondues. Leipzig n’a donc pas hésité à poser 80 millions d’euros sur la table pour se l’offrir en janvier dernier…

On évoquait déjà une revente dépassant les 100 millions d’euros lors du prochain mercato estival, avec une belle brochette de cadors anglais intéressés par les services de l’ancien Parisien. Seulement, ces derniers temps, les choses se sont compliquées pour lui. Son niveau a baissé, et c’est une des raisons qui expliquent la saison décevante de Leipzig, quatrième en Bundesliga avec seulement 49 points pris en 30 rencontres de championnat. Dès le mois de mars, la presse allemande évoquait même un futur départ acté à l’amiable…

Il a ouvert la porte à un départ

Et dans des propos rapportés par Sky Sport Germany, il a ouvert la porte à un départ. « Je suis encore un jeune joueur, j’ai beaucoup de rêves - et le club le sait. Mais pour l’instant, la chose la plus importante pour moi est de bien jouer dans les prochains matchs. Ensuite, nous avons les matchs internationaux, et après cela, nous nous asseyons et voyons ce qui se passe », a-t-il lancé, alors que le média indique que Manchester United et Liverpool, parmi d’autres, sont intéressés.

Il a aussi été question de Manchester City récemment, les Skyblues se cherchant un remplaçant pour Kevin de Bruyne, qui partira cet été au terme de son contrat après dix saisons passées du côté de l’Etihad Stadium. Surtout, le média indique que son prix de départ a été fixé à 80 millions d’euros, loin des 100 millions d’euros prévus au départ, et tout indique en plus que les clubs intéressés pourront négocier en dessous de ces 80 millions. Autant dire que Xavi Simons pourrait être une des bonnes affaires de ce prochain mercato…