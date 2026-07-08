Mathis Clément signe pro à l’OM

Nouveau contrat professionnel à l’OM. Le club phocéen a annoncé ce mercredi la signature de Mathis Clément, latéral droit formé au club qui évoluait jusqu’ici avec l’équipe réserve. Âgé de 20 ans, le vainqueur de la Coupe Gambardella 2024 a signé un contrat jusqu’en juin 2027.

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𝗠𝗮𝘁𝗵𝗶𝘀 𝗖𝗹𝗲́𝗺𝗲𝗻𝘁 signe son premier contrat professionnel avec l'Olympique de Marseille. 🔵⚪️



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«Notre défenseur, formé au club, poursuit son parcours et signe son premier contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille. Né le 23 janvier 2006, Mathis Clément est arrivé au Centre de Formation de l’Olympique de Marseille lors de la saison 2019-2020 (U14). Depuis, il a gravi les échelons au sein du club, s’imposant comme un élément solide de la défense olympienne. Champion de France U17 en 2023 et vainqueur de la Coupe Gambardella en 2024, il a su se distinguer par son sérieux et sa progression constante. Victime d’une rupture des ligaments croisés en janvier 2026, Mathis poursuit actuellement sa rééducation. Il est désormais engagé avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2027», indique le communiqué de l’OM.