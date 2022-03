Bordeaux : Josuha Guilavogui et Gaëtan Poussin repoussés par les Ultramarines

Ce dimanche après-midi, les Girondins de Bordeaux ont une nouvelle fois chuté à domicile face à une équipe troyenne qui jouait aussi sa survie en Championnat. Mais encore une fois, Bordeaux est passé à côté de son match et s'enfonce plus que jamais dans la zone rouge. En fin de match, Guilavogui, sans doute l'un des rares irréprochables du groupe, ainsi que Poussin, auteur d'une bourde sur le premier but de Troyes, ont tenté de venir s'expliquer avec les supporters. En vain selon les informations de RMC qui précise que les Ultramarines ont repoussé les deux joueurs.

Au micro de Prime Video, Josuha Guilavogui est revenu avec lucidité sur la situation. «Je préfère ne rien dire, honnêtement… C’est terrible de se faire conspuer à domicile, mais il faut dire la vérité, les supporters ont raison. Ils viennent, ils nous encouragent et on fait un match où on ne marque pas de but à domicile. On devait gagner à domicile, être costaud pour faire un pas en avant et commencer notre opération conquête. Les supporters vont nous dire que c'est que des mots, et bien, ils ont raison. Je suis énervé, frustré, déçu… il n’y a pas de mots. On fait trois pas en arrière puisque Troyes s'éloigne, Saint-Etienne s'éloigne. Ça commence à être compliqué. Je croyais qu’on allait gagner aujourd’hui. Il nous faut une victoire. On peut parler, se dire de belles choses, se charmer, mais quand il n’y pas des victoires à la fin, ça ne reste que des mots. Quand on fait un match comme ça, c’est mieux de fermer sa bouche et de rentrer.»