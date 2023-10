La statistique hallucinante de Jude Bellingham avec le Real Madrid

Depuis le début de saison et son arrivée pour plus de 100 millions d’euros cet été au Real Madrid, Jude Bellingham est probablement ce qu’il se fait de mieux en Europe. Repositionné en n°10, en soutien des deux flèches brésiliennes devant, l’Anglais est dans tous les bons coups. Les chiffres parlent pour lui : 10 buts en 10 journées de Liga et des Merengues leaders du championnat. Pas mal pour l’ancien milieu relayeur du Borussia Dortmund. Mais parmi toutes les statistiques possibles, l’une d’elles est exceptionnelle et résume à la perfection l’importance de Jude Bellingham au Real Madrid.

Depuis le début de campagne 2023/24, le joueur de 20 ans a fait gagner 15 des 28 points du club espagnol. Si les victoires restent à mettre sur le compte du collectif bien huilé de Carlo Ancelotti, Bellingham a tout de même offert de nombreux succès grâce à son talent dans les derniers instants des rencontres. Face au FC Barcelone récemment avec un but en fin de match (90e), face à Getafe (90+5e), mais aussi des buts cruciaux contre le Celta de Vigo (81e) ou encore Osasuna pour mener 2-0 avant de dérouler (4-0). Autant de coups d’éclats qui ont permis aux Madrilènes d’avancer en Liga et de pointer à la 1ère place du classement.