Tottenham - Manchester City : les compositions officielles

Choc au sommet en Premier League entre Tottenham (5e) et Manchester City (2e) pour le compte de la 22e journée de championnat. A domicile, les Spurs optent pour un 3-4-3 avec Hugo Lloris dans les cages derrière Cristian Romero, Eric Dier et Ben Davies. Emerson Royal et Ivan Perisic assurent les rôles de pistons auprès de Pierre-Emil Hojbjerg et Rodrigo Bentancur dans l’entrejeu. Enfin, on retrouve Dejan Kulusevski, Harry Kane et Heung-min Son en attaque.

De leur coté, les Sky Blues s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Ederson Moraes comme dernier rempart. Devant lui Rico Lewis, Kyle Walker, Manuel Akanji et Nathan Aké forment la défense. Rodri Hernandez est placé en sentinelle auprès de Bernardo Silva. Riyad Mahrez et Julian Alvarez occupent les ailes alors qu’Erling Braut Haaland est situé en pointe de l’attaque devant Jack Grealish.

Les compositions

Tottenham : Lloris - Romero, Dier, Davies - Emerson, Hojbjerg, Bentancur, Perisic - Kulusevski, Kane, Son

Manchester City : Ederson - Lewis, Walker, Akanji, Aké - Silva, Rodri - Mahrez, Grealish, Alvarez - Haaland